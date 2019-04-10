Ходит с пачками денег: в сети показали фото ловкого мошенника, "работающего" в Киеве

В Киеве заметили мошенника, который обманул кассиров в магазине просьбой обменять ему мелкие купюры на крупные.

Фото подозреваемого опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел 9 апреля на улице Сергея Данченко, в Подольском районе столицы.

"Этот мужчина зашёл в магазин и попросил поменять мелкие купюры на крупные (под предлогом, что ему нужно раздать зарплату сотрудникам), назвался маршрутчиком. Ввел в заблуждение сотрудников магазина и пока они пересчитывали деньги (было несколько пачек по 5 грн) он одну из уже подсчитанных пачек положил обратно себе в сумку. После этого ему отдали крупные деньги и он быстро ушёл. Пока сотрудники поняли, что случилось, его и "след простыл". В пачке было около 2000 грн", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве задержали афериста, который работая на кассе супермаркета, попытался обвинить покупателя в попытке расплатиться фальшивыми деньгами.