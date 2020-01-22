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В Украине немного похолодало: синоптик рассказала, когда ждать новой волны тепла

среда, 22 января 2020, 13:29
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23 января атмосферный фронт северного циклона будет оказывать меньшее влияние на север и запад Украины, а значит днем здесь осадков практически не будет. При этом в конце недели в Украине ожидается потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег и дождь в четверг следует ожидать на востоке, в центре и в некоторых южных областях. Ветер останется порывистым, а местами будет сильным.

В течение суток температура воздуха будет держаться около нуля, разве что в Карпатах ночью до -8 градусов.

В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег, а температура воздуха на протяжении суток будет в районе 0 градусов. Днем осадков в столице не прогнозируют.

Напомним, что в этом году зима не балует изобилием снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.

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