В Киеве сухо, а Карпаты засыпает: фантастические фото заснеженных гор

В этом году зима не балует изобилием снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.

Красочными фотографиями заснеженных вершин Украинских Карпат делятся пользователи социальной сети Facebook.

Отдыхающим, которые провели в Карпатах последние праздничные выходные в этом новогодне-рождественском сезоне, открываются сказочные пейзажи. Погода в эти дни благоприятствует для зимнего отдыха, хотя любители горнолыжного спорта сетуют, что снега все таки маловато.

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Однако, учитывая полное отсутствие снега в украинских городах, укрытые снегом вершины и склоны гор создают впечатление настоящей зимней сказки.

Как сообщал "Апостроф", нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.