Видно за много километров: опубликованы фото масштабного пожара под Одессой

Вечером в среду, 22 января, в райцентре Беляевка Одесской области произошел масштабный пожар в районе водозаборной станции — горит сухостой камыша и мусор.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Думскую.

Загорание произошло в Нижнеднестровском национальном природном парке, в районе водозаборной станции "Днестр", которая снабжает водой Одессу. Зарево от масштабного пожара видно за много километров.

В пресс-службе областного управлении ГСЧС сообщили, что пожарные расчеты не работают над ликвидацией загорания из-за отсутствия специальной техники для тушения пожаров в плавнях.

Как сообщал "Апостроф", бывшего начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, которое повлекло гибель 32 человек и материальный ущерб на общую сумму почти 5 миллионов гривен.