RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 января

19:49
Премии, надбавки и матпомощь: украинские министры получили рекордные зарплаты, инфографика
19:18
Блогер показал видео с кошкой и Twitter сошел с ума - это оптическая иллюзия, которую едва разгадали
19:09
Сына Азарова будут судить в Италии за отмывание миллионов евро взятки: подробности
19:02
Беременные и обнаженные: кто из знаменитостей не устоял перед модной фото-тенденцией
18:20
Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара
18:12
Это неправда: нардеп Новинский опроверг обвинения о кнопкодавстве в Раде
17:59
Мужчина сильно похудел и прославился новым лицом - теперь он выглядит как звезда "Игры престолов"
17:51
Проголосовали почти всем составом: депутаты приняли постановление по авиакатастрофе МАУ в Иране
17:38
Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео
17:22
Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии
17:14
Рада приняла важное решение по кредитам для бизнеса в Украине: что изменится
17:11
Фракция "Слуги народа" в Раде временно стала на одного депутата меньше
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пожары в колледже и отеле "Токио Стар": экс-главе ГСЧС Одесской области объявили подозрение, фото

вторник, 14 января 2020, 18:24
переглянути новину українською

Бывшего начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области Виктора Федорчака подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, которое повлекло гибель 32 человек и материальный ущерб на общую сумму почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

"Подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара", - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о пожарах на территории Одесского городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория", на территории Одесского областного центра психического здоровья, в помещении гостиницы "Токио Стар" и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тысяч 589 гривен", - подчеркнули в ГБР.

Экс-чиновнику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области.

Как сообщал "Апостроф", предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек

Протесты "за" коррупцию, или как псевдоактивисты помогали в ГАСИ "схемы" возвращать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: