Пожары в колледже и отеле "Токио Стар": экс-главе ГСЧС Одесской области объявили подозрение, фото

Бывшего начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области Виктора Федорчака подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, которое повлекло гибель 32 человек и материальный ущерб на общую сумму почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

"Подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара", - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о пожарах на территории Одесского городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория", на территории Одесского областного центра психического здоровья, в помещении гостиницы "Токио Стар" и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тысяч 589 гривен", - подчеркнули в ГБР.

Экс-чиновнику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области.

Как сообщал "Апостроф", предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.