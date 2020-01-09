В Украине предотвратили убийство военного ВСУ по "заказу" России: детали спецоперации и фото

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующие обстоятельства.

За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.

"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует на следом. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", - добавил Иван Баканов.

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме.

По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре полиция задержала банду киллеров , которые в начале 2019 покушались на жизнь людей.