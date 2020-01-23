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Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного коронавируса в Китае

четверг, 23 января 2020, 14:12
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Китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Ухане, откуда начал распространяться опасный коронавирус, ставший причиной смерти уже 25 человек, предположили, что его источником могут быть змеи.

О результатах исследований сообщает издание The Conversation.

Ученые сравнили образцы нового возбудителя болезни у пациентов с коронавирусами, обнаруженными у разных животных-хозяев. Как оказалось, сходный генетический код имеют два вида змей – южнокитайский крайт многополосный и китайская кобра.

Как известно, в Китае змеи являются частью традиционной кухни, некоторые виды употребляют в пищу. Ранее передача вируса к человеку от змеи не наблюдалась.

Специалист по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа считает, что передача вируса человеку от отличных от человека видов живых организмов возможна. Об этом свидетельствует случай с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. Однако, сходство генетического кода не является достаточным основанием для категоричных выводов.

Как сообщал "Апостроф", в Украине дали советы, как избежать коронавируса при посещении стран, где были зарегистрированы случаи заболевания.

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