Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции: что это значит

Организация Transparency International обнародовала рейтинг индексов коррупции 180 стран мира за 2019 год, в котором Украина заняла 126 место.

Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Ранжирование происходит по 100 бальной шкале. Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Чем меньше баллов набрала страна, тем хуже ее место в рейтинге. Первые позиции занимают страны с максимальным количеством баллов.

На первом месте находятся такие страны западного мира, как Дания и Новая Зеландия: они заработали по 87 баллов. На 30-м месте – Испания (62 балла), на 35-м – Израиль (60 баллов). Панама и Перу - на 101-й позиции рейтинга восприятия коррупции (по 36 баллов). Последние места – 179-е и 180-е - достались Южному Судану и Сомали (12 и 9 баллов соответственно). Украина оказалась во второй половине рейтинга, среди стран с высоким уровнем коррупции: у нее - 126 место в списке (30 баллов). На данном уровне восприятия коррупции также оказались Киргизстан, Джибути, Азербайджан. Россия заняла 137 место, набрав 28 баллов из 100.

Как сообщал "Апостроф", в ежегодном рейтинге инновационных экономик по версии агентства Bloomberg Украина заняла 56 место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым, 2019 годом.