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В Украине из-за "аномального" тепла начали распускаться подснежники, фото

четверг, 23 января 2020, 15:32
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Зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Журнал Житомира".

Такую находку сделали местные жители под многоэтажным домом. Подснежники уже выросли и вот-вот расцветут.

"Такого еще никогда не видела! Эта зима удивляет. Подснежники опередили свое время как минимум на три месяца. Обычно зацветают в конце марта. Переживаем, чтобы не замерзли, когда придут настоящие морозы", - рассказала житомирянка Елена, под окнами которой выросли цветы.

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Отметим, что зима 2019-2020 пока не радует снегом. Однако вместо него дожди и туман. Из-за этого в лесу под Житомиром выросли опята.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

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