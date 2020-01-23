Зеленский с раввинами помолился у Стены плача в Иерусалиме: фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме (Израиль), где присоединился к молитве за мир в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов. Глава государства также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.