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Зеленский с раввинами помолился у Стены плача в Иерусалиме: фото и видео

четверг, 23 января 2020, 17:00
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме (Израиль), где присоединился к молитве за мир в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов. Глава государства также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.

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