Это не просто слова: Зеленский сделал интересное заявление по итогам переговоров в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

"Мы имеем эту поддержку. К нам совсем не так относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устарелая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", - сказал гарант.

Зеленский отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

"Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", - подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.

"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции - "Апостроф"), надо постоянно разговаривать с инвесторами", - заявил Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", 22 февраля президент Украины ВладимирЗеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.