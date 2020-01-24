Что делать, если в трудовой книжке указан не весь стаж: украинцам дали разъяснение

Если в трудовую книжку не внесли запись о трудовом стаже или допустили неточности, ошибки можно исправить, выполнив несколько условий.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

На "горячую линию" ПФУ обратился пенсионер из Киева Николай Владимирович. Мужчине не засчитали два года стажа, когда он в 90-х годах прошлого века работал на совместном украинско-словацком предприятии. И-за неточности в трудовой книжке пенсионер не может теперь получить выплаты, на которые имеет право. Ошибку мужчина заметил через два дня, ее сразу исправили, поставили две печати, сделали надпись "Исправленному верить", но в Пенсионном фонде говорят, что этого недостаточно.

"Если исправление сделано с нарушением законодательных норм, тогда мы бессильны. В таком случае надо найти двух свидетелей, которые работали с вами и имеют правильно оформленные трудовые книжки. Если же таких людей нет, то решить вопрос положительно вряд ли удастся", - прокомментировала ситуацию заместитель директора департамента пенсионного обеспечения пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

Как информировал "Апостроф" ранее, документы на назначение пенсии можно подавать онлайн , без бумажной волокиты и стояния в очередях.