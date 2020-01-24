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Известный карикатурист метко изобразил смертельный коронавирус из Китая

пятница, 24 января 2020, 15:53
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Земля в марлевой повязке - такой меткой карикатурой изобразил художник Сергей Елкин смертельно опасный коронавирус, который из Китая быстрыми темпами распространяется по планете.

Рисунок обнародовал в своем Telegram-канале.

На нем в Космосе планета Земля изображена с защитной марлевой повязкой - именно такой, без которой жители китайского города Ухань, что стал эпицентром распространения вируса, не выходят на улицы.

Напомним, что в китайском городе Ухань 15 января 2020 года от пневмонии неизвестного происхождения умер мужчина. Незадолго до того его госпитализировали в больницу с нарушением функции почек и повреждениями других внутренних органов. Первая смерть от этого таинственного вируса произошла 11 января. С тех пор случаи заражения увеличились. Сейчас медики регистрируют не менее двух сотен больных, а болезнь быстро распространяется по миру.

Как писал "Апостроф" ранее, коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает забирать жизни и распространяться по странам. Число жертв уже превысило 20 человек. Власти Китая закрыли выезд из города Ухань (проживает почти 12 млн человек), откуда началось распространение новой болезни. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

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