Коронавирус "шагает" по миру: откуда он появился и свежие данные

Коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает забирать жизни и распространяться по странам. Количество жертв уже превысило 20 человек. Власти Китая закрыли выезд из города Ухань (проживает почти 12 млн человек), откуда началось распространение новой болезни. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

"Апостроф" собрал последние данные о болезни.

"Виновник" вспышки

Китайские ученые предположили, что источником вируса могут быть змеи. Они сравнили образцы нового возбудителя болезни у пациентов с коронавирусами, обнаруженными у разных животных-хозяев. Как оказалось, сходный генетический код имеют два вида змей – южнокитайский крайт многополосный и китайская кобра.

Как известно, в Китае змеи являются частью традиционной кухни, некоторые виды употребляют в пищу. Ранее передача вируса человеку от змеи не наблюдалась.

Специалист по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа считает, что передача вируса человеку от отличных от человека видов живых организмов возможна. Об этом свидетельствует случай с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. Однако, сходство генетического кода не является достаточным основанием для категоричных выводов.

Статистика умерших и зараженных вирусом

По последним данным, вследствие заражения новым коронавирусом умерло 26 человек. Об этом заявила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая. 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй (находится в центральной части Китая), где и находится эпицентр заражения, а еще два - в провинции Хэбэй (расположена на востоке страны).

Количество случаев заражения вирусом выросло до 830. 177 человек находится в тяжелом состоянии.

В сети очевидцы начали публиковать кадры, как люди падают прямо на улице.

Кто находится в зоне риска

В отчете Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР говорится, что люди старшего возраста значительно более восприимчивы к коронавирусу. Возраст людей, ставших в Китае жертвами болезни, составляет от 48 до 89 лет. При этом не менее девяти умерших в Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. 8 из них было более 80 лет, двум - за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - заявили в ведомстве.

География распространения

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

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Также случай заражения зафиксирован в Саудовской Аравии. Были обследованы около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице Аль-Хаят. У всех, кроме одной медсестры, не обнаружили заражение коронавирусом.

В России информация о проникновении вируса в страну не подтвердилась.

В Финляндии в городе Ивало с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 китайских туристов из Уханя. У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа. Известно, что китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии, куда прибыла из Норвегии.

Онлайн-карта распространения вируса:

Насколько опасны посылки из Китая

Известные коронавирусы (из 39 известных видов только 7, включая новый 2019-nCoV, передаются человеку) вне организма носителя живут в среднем от нескольких часов до пары суток. Учитывая, что посылки из Китая редко идут меньше двух недель, риск заражения минимальный.

Однако, теоретически есть вероятность выживания вируса, если, больной человек чихнул на вещь и отправил ее по почте. Поэтому полученные товары лучше обработать (помыть, продезинфицировать антисептиком). Предметы одежды необходимо постирать, прежде чем надевать на тело. Посуду нужно тщательно вымыть и обдать кипятком.

В свою очередь популярная онлайн-площадка AliExpress заявила, что не видит угрозы заражения коронавирусом через посылки, приходящие из Китая: "Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией".

China Post также пообещала обеспечить безопасность почты для широкой публики. Предприятие проведет вторичную дезинфекцию почты и транспортных средств в провинции Ухань, а также в центрах обработки в пунктах назначения, говорится в сообщении компании. Для получения почты Уханя сотрудник службы доставки свяжется с получателем по телефону, чтобы назначить встречу. Личная доставка предпочтительнее пункта выдачи, так как уменьшит контакт между сотрудниками.