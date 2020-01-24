Перепись населения в Украине показали меткой фотожабой

В Украине с юмором отнеслись к переписи населения, тестовый вариант которой провели в декабре прошлого года.

В подтверждение этому в сети опубликовали меткую фотожабу на пересчет населения в Украине. Ее на своей Facebook-странице показал украинский художник Александр Бабак.

На ней изображены герои известного советского фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и рассуждают, сколько же человек проживает в Украине. При этом, к фото идет подпись: "Кабмин проводит перепись населения".

Напомним, что 1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В конце концов, в правительстве подитожили различные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда.

Как информировал "Апостроф" ранее, с 2010 года Украину покинули 4 миллиона граждан. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции, ведь она имеет ярко выраженный циклический характер.