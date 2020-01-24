В сети показали забавные фото банкомата "для великанов" в Одессе

В Одессе установили очень неудобный банкомат - к нему невозможно дотянуться, чтобы снять наличные.

Фото разместили в Telegram-канале Одесса INFO.

Банкомат "ПриватБанка" установили на улице Добровольского, 86. Он расположен на первом этаже здания, но слишком высоко от земли. Горожане уже окрестили его "банкоматом для великанов". Чтобы снять наличные, люди вылазят на узкой выступ в стене, ежесекундно рискуя упасть. Легче тем, кто пришел не один: такие "счастливчики" просят товарищей или своих родных подержать их за руку, пока они снимают деньги.

В Украине это не первый случай, когда устройства для снятия наличных с банковских карточек неудобны. Во многих городах Украины люди приседают над банкоматами на корточки, перелезают через металлические заграждения и рискуют упасть с высоты.

Как писал "Апостроф" ранее, мошенники придумали новую схему обмана с банковскими картами, которую они воплотили с "найденным" кошельком. Злоумышленники действуют следующим образом: человек обнаруживает в банкомате якобы случайно забытую карту, после чего появляется мошенник с подставными "свидетелями" и начинает обвинять жертву в краже средств со счета.