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Зомбируют и вводят в транс: в Украине мошенники используют хитрую схему с банковскии картами

суббота, 07 декабря 2019, 10:20
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Мошенники выдумали новую схему обмана с банковскими картами, которую они воплотили с "найденным" кошельком.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", злоумышленники действуют следующим образом: человек обнаруживает в банкомате якобы случайно забытую карту, после чего появляется мошенник с подставными "свидетелями" и начинает обвинять жертву в краже средств со счета.

"Следует помнить, что даже если человек достал не карточку, а те же самые деньги, любая уголовная ответственность наступает за умышленные противоправные действия. То есть человек понимал, что совершает противоправные действия, и желал их наступления. Если человека попросили взять карточку или даже деньги – есть там отпечатки, нет отпечатков – если у человека не было никакого умысла совершать противоправные действия, ни к какой ответственности это лицо не привлечь", – отметил украинский юрист.

По его словам, мошенники будут любым образом убеждать человека – не надо никуда обращаться, звонить родственникам и полиции, сейчас решим проблему быстренько.

"Это, в лучшем случае, обычное психологическое давление. Также используют схемы с введением человека в транс, когда дотрагиваются и пытаются зазомбировать. Есть разнообразные методики. Надо пытаться отойти от этого человека, желательно не контактировать, если мошенник начинает давить или приближаться к вам. Переборите себя и вызывайте полицию – это никогда не будет лишним", – подчеркнул Бреус.

Напомним, что на месте, где неизвестные подорвали банкомат в Киеве, нашли два баллона и трубки, с помощью которых было совершено преступление.

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