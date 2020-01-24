Во власти антициклона: синоптик уточнила, когда ждать новой волны потепления

Солнечно и ветрено будет в эти выходные на большей части территории Украины.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на личной Facebook-странице.

25 и 26 января Украина будет находиться под властью антициклона, который обеспечит сухую и ветреную погоду на всей территории Украины.

25 января сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег. На Севере и Востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер. На остальной территории порывы ветра будут умеренными. Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем 25 января + 2 + 6 градусов, 26-го января + 3 + 9 градусов.

В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер. Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января 2 градуса, 26-го января +4, +5 градусов.

Также синоптик добавила, что с 27 января в Украину придет потепление, температура воздуха поднимется на несколько градусов, а 29 января пройдут дожди с мокрым снегом.

Как информировал "Апостроф" ранее, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.