Готовят "компромисс" по Донбассу: всплыли громкие детали "ротаций" в Кремле

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак ориентирован на компромиссные решения, что может коснуться и украинско-российских отношений, в частности, войны на Донбассе.

Об этом рассказали "Апострофу" эксперты в области политологии.

"Переход Козака в Администрацию президента Путина - это однозначно повышение и актуализация его влияния в контексте принятия решений. Более того, это также констатация провала Суркова, неэффективности его линии в отношении Украины. Козак имеет репутацию эффективного кризисного менеджера, и он в значительной степени ориентирован на компромиссные решения. В целом для украинско-российских отношений это далеко не худший вариант. Ведь политика, которую отстаивает Козак, в меньшей степени ориентирована на агрессию и прямую конфронтацию", - сказал политолог и политтехнолог Андрей Окара.

По его словам, не стоит забывать, что "конструктив" в политике относительно Украины в исполнении Дмитрия Козака все же остается конструктивом в чисто кремлевском понимании этого слова. То есть с точки зрения национальных интересов Украины он может содержать опасные вещи. Кроме того, главным центром принятия решений в России был, есть и будет лично Владимир Путин, которому свойственно действовать в соответствии с только ему одному известной логикой.

"Особых изменений в российской политике ожидать не стоит. Давление на Украину будет продолжаться, эскалация остается вероятной. Ведь от своих целей - как краткосрочных, так и долгосрочных, Россия не отказывается. Очевидно, руководство России и, в первую очередь, президент Владимир Путин считает внешнюю политику успешной и намерен ее продолжать. Поэтому следует ожидать продолжение попыток России достичь своих целей теми же методами, которыми это делалось в прошлые годы", - отметила кандидат политических наук Елена Снигирь.

Источники "Апострофа" в дипломатических кругах отметили, что с другой стороны главная задача цепочки Ермак - Козак заключается в том, чтобы максимально оперативно - в течение 3-4 месяцев - выйти на компромисс в вопросе Донбасса.

"Есть сакральная дата - 9 мая. Именно под нее попытаются подогнать достижения результатов в переговорах по ОРДЛО", - подчеркнул источник.

Единственная проблема, на которую обращают внимание дипломаты, состоит в том, что стороны в своем диалоге упорно пытаются следовать букве Минских соглашений, которые, как показывают события последних пяти лет, фактически не имеют механизма реализации. Все это, собственно, и рискует завести ситуацию в тупик и, в результате, к новой эскалации конфликта, которую стоит ожидать ближе к лету.

Как сообщал "Апостроф", Россия не пойдет на силовой сценарий военного конфликта на Донбассе, но радоваться рано, ведь в Кремле планируют дестабилизировать ситуацию по всей Украине.