Меняется быстрее, чем в мире: синоптик сделала тревожное заявление о климате в Украине

Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала тревожный прогноз для Украины из-за изменения климата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Gazeta.ua".

"Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд - "Апостроф"). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд", - говорит Балабух.

По ее словам, с середины 1970 годов средняя глобальная температура перешла через ноль градусов.

"В Украине климатические параметры меняются с 1990-х. Изменения в два раза быстрее, чем глобальные. Меняется продолжительность сезонов, количество летних, морозных и жарких дней, "тропических ночей" (когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток - "Апостроф"), увлажнения, ветровой режим, количество экстремальных явлений. Морозы, которые у нас были ранее, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном. Приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет из Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы", - рассказала она.

Прошлый год стал аномально теплым для Украины. Весь 2019 год были необычно высокие температуры. Февраль и декабрь стали одними из самых теплых в истории. Июнь установил температурный рекорд. Сейчас погода соответствует середине ноября или марта.

"Прошлогодняя высокая температура летом привела к уменьшению урожая. В частности картофеля. С другой стороны, теперь продолжительность теплого периода затрагивает декабрь. Можно выращивать второй и третий урожаи, выводить новые теплолюбивые культуры. На Киевщине уже растут персики и хурма. Успешно вызревают виноград и баклажаны", - рассказала синоптик..

По ее словам, количество осадков за год почти не меняется, но меняется их структура. Идут преимущественно дожди, а не снег. А реки питаются от него. Если теряем снег, то у них уменьшается количество воды. Это влияет на увлажненность почвы и наличие пресной воды для орошения в теплый период.

"Проблема пресной воды актуальна не только для южных областей. Она есть даже на Полесье, где до недавнего времени осушали болота. Там песчаные грунты. И если осадков выпадает недостаточно, становится засушливо. Местность впоследствии может превратиться в пустыню. Кое-где выпадали дожди (в прошлом году - "Апостроф") с двухмесячной нормой осадков. А потом два месяца было сухо. Подобные перепады приводят наоборот к увеличению засушливости. Сильные ливни вымывают урожай, увеличивают эрозию почв. Вода не помогает растениям, потому что быстро стекает", - говорит Балабух.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 23 января, испанский город Малага пострадал из-за мощного шторма "Глория".