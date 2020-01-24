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Испанию накрыла "аномальная" погода: впечатляющие видео

пятница, 24 января 2020, 10:29
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В четверг, 23 января, испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание Malaga Hoy.

Вследствие непогоды на улицах города образовались сугробы высотой чуть ли не по колено. В некоторых местах произошли подтопления.

В результате осадки усложнили автомобильное движение. Спасатели получили 112 вызовов от застрявших в граде водителей.

Также пришлось эвакуировать некоторых жителей, которые оказались в эпицентре бушующей стихии.

Отмечают, что такое природное явление очень необычное для Испании в это время года.











Как сообщал "Апостроф", 23 января в городе Ялта оккупированного Крыма бушевал ураганный ветер, он повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры.

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