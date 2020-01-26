В аэропорту России бросили двоих детей: фото родителей и причина поступка

В Московском аэропорту Шереметьево отец оставил двоих сыновей, их обнаружили в терминале D.

Об этом сообщает 360tv.ru в Teleram.

Детей уже передали полиции, парням восемь и пять лет.

Мужчина и дети прилетели из Хабаровска, у мальчиков при себе рюкзак с документами и записка от отца, в которой он говорит, что не на что кормить ребят и с просьба пристроить ребят в приют.

Детей в аэропорту Шереметьево бросил 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре, сообщает Mash.

Мужчина работал охранником, активно искал предложения в этой сфере и рассылал резюме в интернете. Сегодня он оставил в аэропорту своих детей — двух мальчиков 5 и 7 лет.

Напомним, что в Черновцах нетрезвый мужчина облил бензином и поджег 16-летнюю дочь за то, что она вмешалась в его спор с женой и вступилась за свою мать. От смерти девушку спас старший брат.