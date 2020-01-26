RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

11:33
В Китае срочно строят больницу для зараженных коронавирусом: впечатляющие кадры
10:32
Как в Австралии спасают коал, пострадавших от жутких пожаров: фото
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:55
Постапокалипсис: опубликовано шокирующее видео из города в Китае, где свирепствует коронавирус
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов
03:31
С украинкой произошел шокирующий случай в российской больнице: видео
00:36
В Москве из отеля госпитализировали граждан Китая: подозревают коронавирус

25 января

23:52
В Иране произошло новое ЧП с самолетом
20:52
Ракетный расстрел вертолета с украинцами на борту в Афганистане: новые подробности, фото и видео
20:15
Все ближе к Украине: зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Европе
19:35
В Афганистане ракета сбила вертолет, пострадали украинцы: фото
19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
Все новости

В Черновцах отец облил бензином и поджег собственную дочь: жуткие детали и видео с пострадавшей

воскресенье, 26 января 2020, 12:13
переглянути новину українською

В Черновцах нетрезвый мужчина облил бензином и поджег 16-летнюю дочь за то, что она вмешалась в его спор с женой и вступилась за свою мать. От смерти девушку спас старший брат.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

На данный момент девочка находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки. Как их получила, девушка предпочитает не вспоминать: "Немножко неприятно".

Инцидент произошел 7 января, мать пришла с работы вечером, дома была Аня, брат и младшая сестра. Отец спал в комнате – весь день он праздновал грядущее Рождество с соседом. Мужчина проснулся очень агрессивным, между ним и женщиной началась ссора.

"Он меня хотел ударить. Анечка из комнаты забежала, и начала за меня заступаться. Старший заскочил и начал их разнимать", - рассказывает мать девочки, Наталья Крицкая.

Разъяренный мужчина выбежал на улицу и через минуту забежал обратно в дом с бутылкой бензина в руках.

"Он хватает Аню за руку и с баклажки начал лить по стенам, Ане на лицо, и так как в печи горел огонь, то в момент вспыхнул огонь, и так пошло все, Ане на лицо", - говорит мама девочки.

Старший брат начал гасить сестру, мать схватила 6-летнюю сестренку и выбежала из горящего дома. Мужчина молча наблюдал.

"На лестнице стоял, смотрел. Я когда Аньку бросил в снег, я оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он говорит: кому надо, пусть тот спасает", - вспоминает брат пострадавшей, Иван Крицкий.

Соседи вызвали спасателей и полицию. Из реанимации Аню уже перевели в ожоговое отделение, но процесс выздоровления будет долгим.

"Реабилитация будет не меньше года, и где-то после года надо будет делать лечение косметического плана", - говорит заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

Отцу Ани, которого задержали через несколько часов после нападения, грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Кропивницким мужчина облил бензином и поджег свою 22-летнюю жену.

Также в Запорожье неизвестный злоумышленник, после неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: