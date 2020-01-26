В Черновцах отец облил бензином и поджег собственную дочь: жуткие детали и видео с пострадавшей

В Черновцах нетрезвый мужчина облил бензином и поджег 16-летнюю дочь за то, что она вмешалась в его спор с женой и вступилась за свою мать. От смерти девушку спас старший брат.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

На данный момент девочка находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки. Как их получила, девушка предпочитает не вспоминать: "Немножко неприятно".

Инцидент произошел 7 января, мать пришла с работы вечером, дома была Аня, брат и младшая сестра. Отец спал в комнате – весь день он праздновал грядущее Рождество с соседом. Мужчина проснулся очень агрессивным, между ним и женщиной началась ссора.

"Он меня хотел ударить. Анечка из комнаты забежала, и начала за меня заступаться. Старший заскочил и начал их разнимать", - рассказывает мать девочки, Наталья Крицкая.

Разъяренный мужчина выбежал на улицу и через минуту забежал обратно в дом с бутылкой бензина в руках.

"Он хватает Аню за руку и с баклажки начал лить по стенам, Ане на лицо, и так как в печи горел огонь, то в момент вспыхнул огонь, и так пошло все, Ане на лицо", - говорит мама девочки.

Старший брат начал гасить сестру, мать схватила 6-летнюю сестренку и выбежала из горящего дома. Мужчина молча наблюдал.

"На лестнице стоял, смотрел. Я когда Аньку бросил в снег, я оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он говорит: кому надо, пусть тот спасает", - вспоминает брат пострадавшей, Иван Крицкий.

Соседи вызвали спасателей и полицию. Из реанимации Аню уже перевели в ожоговое отделение, но процесс выздоровления будет долгим.

"Реабилитация будет не меньше года, и где-то после года надо будет делать лечение косметического плана", - говорит заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

Отцу Ани, которого задержали через несколько часов после нападения, грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Кропивницким мужчина облил бензином и поджег свою 22-летнюю жену.

Также в Запорожье неизвестный злоумышленник, после неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.