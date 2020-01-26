Война продолжается: украинские бойцы понесли серьезные потери на Донбассе

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое бойцов ВСУ погибли.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;

рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем;

дважды возле населенного пункта Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета;

неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

В воскресенье, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.