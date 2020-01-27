Бросали яйца, распылили газ: под зданием ОГА в Харькове произошли стычки, фото

27 января в Харькове под ОГА во время митинга в защиту русского языка произошли столкновения, в которых пострадали митингующие и журналисты.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Салтовка.

В 10:55 сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" начали выкрикивать лозунги в защиту русского языка. Некоторые стояли с плакатами. В то же время под Харьковскую ОГА подошли представители харьковского Евромайдана, члены "Нацдружин", ОО "Рассвет", "Правого сектора". Между митингующими и вновь прибывшими начались потасовки.

Во время массовых беспорядков люди бросали друг в друга куриные яйца и распыляли слезоточивый газ. На место инцидента прибыла полиция, националистов оттеснили от митингующих. Инициаторов вывезли в сопровождении полиции.

Во время столкновений пострадали полицейский, журналистка СТБ Мария Малевская и оператор Александр Брынза. Их госпитализировали в больницу им. Гиршмана.

Как информировал "Апостроф" ранее, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Именно против этого нововведения и протестовали митингующие под ОГА.