В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

С сентября 2023 года также школы нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза перейдут на украинский язык обучения, передает "Интерфакс-Украина".

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", - сказала Новосад.

Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучаться на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке.

"Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", - добавила Новосад.

Как сообщал "Апостроф", нового министра образования, Анну Новосад, обвинили в "безграмотности" из-за ее поста в Facebook, в котором филолог и член партии "Свобода" Ирина Фарион обнаружила множество ошибок.