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Девушек-волонтеров высадили из автобуса из-за российского сериала: подробности громкого скандала, фото и видео

понедельник, 27 января 2020, 22:48
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Девушек-волонтеров высадили из рейсового автобуса из-за того, что они попросили выключить российский сериал.

Об этом сообщает возлюбленная погибшего на Донбассе военного Николая Сорочука и волонтер Ярина Чорногуз на своей Facebook-странице.

Он отметила, что инцидент произошел с ней и ее подругой-волонтером. Они ехали из Луцка в Киев автобусом компании Busfor. На телеэкране в транспорте в это время показывали российский сериал. Девушки подошли к водителю и попросили выключить кинопродукт оккупантов. Свою просьбу они аргументировали тем, что были на Донбассе, где идет война со страной-агрессором Россией.

Водитель начал хамить девушкам и отказался выключать сериал. Но волонтеры не отчаивались и продолжили настаивать на своем, объясняя, что россияне убивают украинцев на востоке страны, потому смотреть их кино - плохо. Подруга Ярины Настя достала телефон и начала снимать водителя, но он выбил его из рук. Далее мужчина потребовал узнать мнение большинства.

Девушки прошли в салон и рассказали то же самое пассажирам. Однако одна из женщин, которая возвращалась с Италии, заявила, что ей все равно на каком языке сериал. Также она отметила, что на Донбасс девушки поехали сами. Остальные в автобусе просто молчали.

Когда Ярина призналась пассажирам, что возвращается с похорон своего парня-бойца, который воевал и погиб на Донбассе, все замолчали.

Пассажиры во главе с водителем согласились высадить девушек посреди трассы, чтобы "дальше смотреть в покое российское кино".

Чорногуз просит помощи в установлении имени водителя данного рейса.

Как сообщал "Апостроф", 22 января на Донбассе был убит очередной украинский военнослужащий Николай Сорочук, родом из Луцка

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