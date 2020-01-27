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Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей

понедельник, 27 января 2020, 17:51
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С 27 января в разных областях Украины школы закрыли на карантин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Vlasno.info.

Приостановили обучение из-за высокого уровня интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ школы в Винницкой, Сумской и Ровенской областях.

В Винницкой области закрыли 13 школ. Это учебные заведения в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольский, Муровано-Куриловецкий и Тывровском районах. Там зарегистрировали самые высокие показатели заболеваемости, а в классах отсутствовали более 20% учеников.

По информации Лабораторного центра Минздрава, в целом в Винницкой области в течение прошлой недели уровень интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10% ниже среднего уровня. Было госпитализировано 544 человека, в том числе 432 ребенка. Летальных случаев не зарегистрировано.

По данным Ровенского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в Ровенской области прекратили обучение в 37 школах и двух детских садах.

"Прекращено обучение в 39 общеобразовательных учебных заведениях области (31 в Костопильскому, 3 - Радивиливском, 1 - Заричненском, 1 - Корецком районах, 3 - в городе Острог) и 2 детских дошкольных учреждениях (Корецкий район)", - говорится в сообщении.

В ОГА Сумской области отметили, что у них на карантин закрыли 15 учебных заведениях. Общее количество заболевших составляет 5696 человек, среди которых 3880 детей, что равно 68,1%. Эпидемиологический порог пока превышен в четырех районах области: Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком, а также в города Сумы и Лебедин.

Как сообщал "Апостроф", смертельный коронавирус, который свирепствует в Китае, унося десятки жизней за сутки, но до Украины еще не добрался.

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