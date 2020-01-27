Во Львове сожгли автомобиль военного: опубликовано фото

26 января в 22:40 на улице Сиховская во Львове неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий военному комиссару.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич на Facebook-странице.

Mercedes 210 принадлежал военному комиссару Стрийского ОВМК Олегу Алексеевичу Сабинскому. Неизвестные облили машину горючей веществом и подожгли. Огонь уничтожил авто дотла.

На место преступления прибыли правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют, кто причастен к поджогу.

Как писал "Апостроф" ранее, в ночь на четверг, 23 января, в Киеве полностью сгорел микроавтобус . Огненное ЧП произошло в районе станции метро Героев Днепра. По словам местных жителей, это был поджог. Они так считают, потому что возгорание началось с кузова автомобиля. Детали и причины происшествия выяснят правоохранительные органы. На месте работали спасатели.