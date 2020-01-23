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В Киеве мощный огонь уничтожил микроавтобус: опубликованы жуткие кадры

четверг, 23 января 2020, 09:27
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В ночь на четверг, 23 января, в Киеве полностью сгорел микроавтобус.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Огненное ЧП произошло в районе станции метро Героев Днепра. По словам местных жителей, это был поджог. Они так считают, потому что возгорание началось с кузова автомобиля.

Больше информации об инциденте нет. Детали и причины происшествия выяснят правоохранительные органы. На месте работали спасатели.

В сети опубликовали видео масштабного пожара. На нем видно, как пожарные пытаются ликвидировать огонь, однако авто сильно пылает, и потушить его не удается быстро.

Как сообщал "Апостроф", Одессе грозит крупный пожар, который уже вплотную подобрался к городу.

Напомним, 12 января на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошла дорожная авария: автомобиль врезался в столб и загорелся.

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