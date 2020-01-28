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Часть Украины накроют дожди и снег: детальный прогноз погоды на 28 января

вторник, 28 января 2020, 06:20
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Фото: Facebook

Во вторник, 28 января, в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди, на Закарпатье возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории Украины сохранится плюсовая температура, теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +8 градусов по Цельсию. В западных и южных областях синоптики прогнозируют до 6-7 градусов выше нуля. На востоке и на Закарпатье температура воздуха достигнет отметки всего +4 градуса, что для января тоже является аномалией.

Осадки ожидаются в западном и юго-восточном регионе Украины. На Закарпатье дождь может перейти в мокрый снег.

В Киеве во вторник, 28 января, синоптики прогнозируют днем +4...+6 градусов по Цельсию, ночью — 0...+2 градуса. Осадков в столице не ожидается, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", в Украинском гидрометеорологическом институте сделали тревожный прогноз для Украины из-за изменения климата.

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