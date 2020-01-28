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Март и апрель станут "зимними" месяцами: эколог шокировал украинцев прогнозом

вторник, 28 января 2020, 10:34
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Фото: Facebook

В Украине происходит изменение границ всей зимы, а значит - постепенно март и начало апреля превратятся в зимние месяца.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии "Гордону" заявил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко.

"Проблема для работников сельского хозяйства может быть только в случае, если снег не выпадет вообще, но я надеюсь, что зима еще свое возьмет – будет много снега и мороза", – сказал он.

При этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида заверил, что к концу текущего месяца в Украине не следует ожидать каких-либо изменений в погоде.

"В первой декаде февраля также никаких существенных изменений погоды мы не ожидаем, но ожидаем увеличения количества осадков, в сравнении с тем, что январь был очень сухим месяцем. А температурный режим будет таким же", – сказал он.

Специалист предупредил, что во второй половине февраля в Украину "сможет прийти холодный арктический воздух, а значит следует ожидать похолодания и снега.

"Минимальная температура воздуха этой зимой в Киеве не опускалась ниже -5,3 °С, а в ноябре 2019 года – -9,7 °С, то есть разница в 4,4 °С. Пока нынешняя зима имеет самые высокие минимальные температуры за годы наблюдений", – заявил директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец.

Напомним, что во вторник, 28 января, в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди, на Закарпатье возможен мокрый снег.

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