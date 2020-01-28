Может "съесть" инфляция: озвучен тревожный прогноз по накопительным пенсиям в Украине

Накопительная пенсия, которую хотят ввести для украинцев, может оказаться малоэффективной, ведь средства за несколько лет обесценит инфляция.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Если у человека зарплата, условно, 5000 гривен, то 1% - это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год - 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов (при более высокой зарплате - "Апостроф"), то за десять лет человек "накопит" до 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже. И мне кажется, что человеку будет проще эти 100 долларов положить на депозит, так как в этом случае проценты будут идти уже с первого взноса, тогда как накопительная система предполагает, что человек получит эти деньги в каком-то неизвестном будущем. К тому же эти средства "съест" инфляция, и получится даже отрицательная эффективность ", - рассказала консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Томашевская добавила, что лучшим вариантом будет тот случай, когда накопленные на пенсию средства украицев не будут лежать в банках без действия, а будут привлекаться в качестве инвестиций. Тем самым средства будут приносить прибыль.

Экономист Тарас Козак уверен в том, что средства, которые украинцы накопят ежемесячно перечисляя 1% от зарплаты, нужно инвестировать в инфраструктуру - трубы, сети и дороги. Таким образом, нагромождение не обесценятся из-за инфляции и помогут обновить ту сферу, на которую не хватает бюджетных средств.

Больше о том, как будет работать новая накопительная система пенсий, читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству - хорошо, бизнеса - плохо.

Как писал "Апостроф" ранее, в Украине большинство пенсионеров (38,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.