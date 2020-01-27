Какие пенсии получают украинцы: озвучены грустные цифры

В Украине большинство пенсионеров (38,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн.

В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают:

от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

свыше 10000 грн – 2,3%.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине дали пояснения, сколько нужно страхового стажа для выхода на пенсию.

Напомним, что в Украине после 2004 года пенсии начисляются согласно со страховым стажем, однако существует также понятие "трудового (общего) стажа", который можно подтвердить записями в трудовой книжке.