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В Украине посреди января цветут подснежники: яркие фото

вторник, 28 января 2020, 02:05
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В Украине в конце января зацвели подснежники, яркие фотографии появились в сети.

Их опубликовала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.

"Получается, вредная принцесса, которая требовала подснежники в новогоднюю ночь, что-то знала? Январские цветы возле дома. Аномальная зима", - написала Геращенко.

"Авторы берут свои идеи из жизни", - написал пользователь сети в комментарии.

Как ранее писал "Апостроф", в Киеве заметили необычную природную аномалию: здесь в середине января начали распускаться подснежники, хотя традиционно эти цветы можно увидеть только ранней весной.

Также в Киеве из-за аномально теплой зимы 15 января расцвели деревья. Скорее всего, цветет вишня или абрикос.

Напомним, что в сети появилось фото синих подснежников, которые зацвели в Украине.

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