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В Украине резко ухудшится погода: синоптик предупредила о неприятностях

вторник, 28 января 2020, 11:42
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Фото: Facebook

В среду, 29 января, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий: прогнозируются снег, дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях будет идти мокрый снег. Местами возможны налипания снега, поэтому движение по дорогам может быть усложнено.

Температура воздуха ожидается на уровне от 0 до 4 градусов тепла, на юге до +8, в Крыму от +6 до +10.

Прогнозируется сильный ветер, местами штормовые порывы.

В Киеве ожидаются дожди, которые вечером могут перейти в мокрый снег. Температура воздуха будет невысокой, от нуля до 2 градусов тепла.

Подробнее о погоде в ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января.

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