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Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января

Зима продолжает радовать украинцев теплой погодой

Артур Гор понедельник, 27 января 2020, 20:41
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Зима продолжает радовать украинцев теплой погодой Фото: unian

Зима продолжает радовать украинцев теплой температурой воздуха и сухой погодой. Впрочем, по прогнозам синоптиков, так будет не долго. Дневной "плюс", конечно, сохранится, а вот осадков в скором времени будет значительно больше. Какой погоды стоит ждать в ближайшую неделю, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 28 января, сухо будет только на севере, северо-востоке, а также в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. На остальной территории ожидаются дожди.

Теплее всего будет в южных и западных регионах. Днем столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов с отметкой "плюс", а ночью будет от 0 до +2 на юге и около 1 градуса мороза на западе.

В северных, восточных и центральных регионах днем будет около 2-5 градусов тепла, а после захода солнца синоптики прогнозируют от 2 градусов тепла до 1 градуса мороза.

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В среду, 29 января, осадки ожидаются по всей территории Украины. На севере, западе, востоке и в центре пройдут обильные дожди с мокрым снегом, а на юге ожидаются кратковременные дожди.

Кроме того, в южных регионах синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла (в Крыму до +10), а после захода солнца столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 28 января
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Прогноз погоды на 29 января
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Прогноз погоды на 30 января
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Прогноз погоды на 31 января
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Прогноз погоды на 1 февраля
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От 0 до 2 градусов тепла ожидается как днем, так и ночью на западе, севере и в центре. В восточных регионах от 0 до 2 будет только ночью, в то время как днем столбики термометров здесь поднимутся до 2-4 градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 30 января, температурная картина не изменится, а вот ситуация с осадками немного скорректируется: мокрый снег с дождем ожидается практически во всех регионах страны.

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В пятницу, 31 января, осадки оставят юг и восток Украины - в эти регионы придет даже солнечная погода. А вот на западе, севере и в центре неизменно будет идти мокрый снег.

Самые высокие температуры будут на юге: от 4 до 8 градусов тепла в дневное время суток и около 1-2 градусов мороза после захода солнца.

От 3 до 6 градусов с отметкой "плюс" покажут днем столбики термометров на западе. Ночью тут будет от 1 тепла до 1 мороза.

На остальной территории дневные температуры воздуха будут держаться в диапазоне от 2 до 4 градусов тепла, а ночные - от 1 мороза до 1 градуса с отметкой "плюс".

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В первый день последнего месяца зимы, субботу, 1 февраля, температурная картина останется неизменной. Но изменится ситуация с осадками. На этот раз повезет только жителям Одесской области, где синоптики обещают пасмурное небо, но сухую погоду. На остальной территории пройдут дожди со снегом.

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