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Чем обернется для Украины бесснежная зима: эколог рассказал о проблемах

среда, 29 января 2020, 10:27
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Фото: Фото из открытых источников

Теплая и почти бесснежная зима может привести к экологическим проблемам в Украине: будут проблемы с урожаем посевных культур, а большинству птиц не будет хватать еды.

Об этом сообщили в Национальной экологической раде Украины.

"Бесснежная зима внесет свои коррективы в природу. Это приведет не только к сокращению урожаев, но и ударит по всей пищевой цепи. То, что весной таял снег, всегда способствовало размножению комаров и других насекомых. Сейчас разливов не будет. А, значит, не будет и питания для большинства птиц ", - сказал председатель Национального экологического совета Александр Чистяков.

Добавил, что бояться катастрофических последствий глобального потепления украинцам не стоит. Но к изменениям климата, которые повлекут за собой изменения в природе и сельском хозяйстве, подготовиться стоит. Ведь 2019 год побил все температурные рекорды, уступив первенство лишь 2016 году.

Как информировал "Апостроф" ранее, глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек ежегодно в одних только США.

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