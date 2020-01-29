Чем обернется для Украины бесснежная зима: эколог рассказал о проблемах

Теплая и почти бесснежная зима может привести к экологическим проблемам в Украине: будут проблемы с урожаем посевных культур, а большинству птиц не будет хватать еды.

Об этом сообщили в Национальной экологической раде Украины.

"Бесснежная зима внесет свои коррективы в природу. Это приведет не только к сокращению урожаев, но и ударит по всей пищевой цепи. То, что весной таял снег, всегда способствовало размножению комаров и других насекомых. Сейчас разливов не будет. А, значит, не будет и питания для большинства птиц ", - сказал председатель Национального экологического совета Александр Чистяков.

Добавил, что бояться катастрофических последствий глобального потепления украинцам не стоит. Но к изменениям климата, которые повлекут за собой изменения в природе и сельском хозяйстве, подготовиться стоит. Ведь 2019 год побил все температурные рекорды, уступив первенство лишь 2016 году.

Как информировал "Апостроф" ранее, глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек ежегодно в одних только США.