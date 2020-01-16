Погибнут тысячи людей: ученые озвучили жуткий прогноз по глобальному потеплению

Глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек каждый год в одних только США.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи изучили число смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 годы. Травмы касались со случайных происшествий вроде падений, утоплений и автокатастроф, а также с насилием и самоубийствами.

Оказалось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодых людей, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие. При этом наиболее уязвимой группой являются мужчины, на которых приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия.

Подробнее о том, как глобальное потепление продолжит влиять на изменение климата в Украине, читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.