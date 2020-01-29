Ломали ребра и пытали током: экс-пленник боевиков ДНР рассказал о страшных издевательствах

Журналист и блогер Станислав Асеев, экс-пленник боевиков так называемой ДНР, рассказал о пытках, которым подвергались заключенные в "Изоляции", бывшем донецком арт-центре, который в оккупации превратили в концлагерь.

Об этом он пишет в своей будущей книге, отрывки из которой публикует "Радио Свобода".

"Будет ошибкой считать, что в этих стенах издевались исключительно над "укропами", к которым относили всех, у кого была статья "шпионаж". Напротив, на нас смотрели с оглядкой на возможный обмен, а это означало, что у человека не должно быть видимых шрамов, ожогов и переломов. Тогда как свои – так называемые "ополчение", сотрудники "министерств" и прочие – представляли собой настоящее мясо, тренировочный материал, который можно буквально вбивать в пол, не опасаясь последствий", – пишет Асеев.

Он рассказывает о том, как одного из пленных пытали, вводя электрод в задний проход. Тот попытался вскрыть себе вены гвоздем, однако его остановили и перевели из одиночной камеры в общую, чтобы за ним следили другие заключенные.

Другая попытка суицида касалась человека, которого пытали одновременно с сыном на одном столе, и не только физически – но и эмоционально. Когда его сын помочился под себя из-за непроизвольного сокращения мышц, так как им обоим пускали ток в задний проход и на гениталии, отцу стали кричать: "Посмотри на сынка – обмочился, как щенок!".

Этого человека завели в общую камеру с глубокими электроожогами и кровоподтеками на голове: в подвале "Изоляции" он попытался пробить себе череп о металлический уголок нар.

Так как на протяжении недели его пытали с семи до половины девятого, в это время мужчина уже рефлекторно терял самообладание: его руки начинали судорожно дрожать, он садился на край нары у двери камеры и повторял "терпи, сынок, терпи, терпи, терпи", как если бы находился в подвале, где его с сыном обливали водой и били током.

На попытки сокамерников его успокоить реакция практически отсутствовала, "из-за чего приходилось усаживать его за стол, слегка нажимать на сломанные рёбра – и только затем отвлекать разговорами о рыбалке и шахте", так как он был шахтёром и рыбаком.

Его сына отпустили, но отцу давали понять, что всегда могут вернуть его обратно, если на суде что-то пойдёт не так.

Еще одного сокамерника Асеева пытали на протяжении месяца, держа в подвале пристёгнутым к решётке наручниками – "так, что даже бутылку с протухшей водой ему приходилось доставать ногами".

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