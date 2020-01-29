Под Черниговом разгорелся скандал из-за "советского" ресторана, фото

В городе Прилуки, Черниговской области, активисты обнаружили ресторан под названием "Хрущевка", в оформлении которого была использована советская символика и изображения лидеров СССР.

Об этом сообщается в Telegram-канале "24 канал".

Как можно увидеть на опубликованных фото, на стенах ресторана висят советские плакаты, красные флаги и транспаранты в стиле Советского Союза. Также виден портрет лидера партии большевиков Владимира Ленина. На логотипе самого ресторана присутствует генеральный секретарь КПСС Никита Хрущев.

Активисты обратились в полицию с заявлением по поводу нарушения закона о запрете коммунистической символики. Было возбуждено уголовное дело, по которому собственники ресторана могут получить до 5 лет лишения свободы.

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