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Работала в кинотеатре: что известно о новой главе Госкино

среда, 29 января 2020, 13:33
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Фото: 061

Главой Государственного агентства по вопросам кино назначена Марина Кудерчук, которая с сентября 2019 года занимала должность заместительницы губернатора Запорожской области.

О назначении в Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Никаких деталей назначения министр уточнять пока не стал.

До перехода на должность заместителя губернатора Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Сперва она занимала должность заместителя директора, а затем получила должность директора.

В свою очередь запорожский ресурс 061 отмечает, что Кудерчук является специалистом в области экономики и права. Также она магистр государственного управления. В свое время она занимала должность заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области.

До Кудерчук Госкино руководил Филипп Ильенко.

Напомним, что бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль устроилась на работу в национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

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