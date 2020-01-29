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Скандальная Монтян засветилась в оккупированном Донецке: в сети волна гнева, фото

среда, 29 января 2020, 10:50
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В оккупированный Донецк приехала скандально известная украинская юристка Татьяна Монтян.

Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

"Короче, я уже в Донецке", - отметила она.

Позже в сети появились фото Монтян с террористом Геннадием Дубовым в кабинете с символикой незаконной группировки ДНР. Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц призвал правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.

"Уже подогревают сценарий "мир, дружба, жвачка"? Хотя, о чем говорить. Если представители разведки "Оплота" в столице нормально себя чувствуют", - отметил он.

Также стало известно, что Монтян принимала участие в пропагандистской программе боевиков "ОплотТВ" на местном телевидении. С ней в студии находился бывший "министр ДНР" Александр Кофман.

"Татьяна (Монтян – "Апостроф") с 2014 года – наш преданный друг и союзник", - заявил Кофман.

В сети призвали к жестким действиям по поклонницы боевиков Монтян.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ сообщили о разоблачении сети шпионов боевиков ДНР на Донбассе. В рамках спецоперации были задержаны две женщины, которые передавали данные противнику, используя специальный шифр.

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