В Украине поймали двух шпионок ДНР: опубликованы фото задержанных

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность информаторской сети шпионов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двух шпионок так называемой ДНР задержали в Лиманском районе Донецкой области. Они тесно сотрудничали с боевиками. Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

Шпионки собирали и передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

Во время спецоперации сотрудники СБУ провели обыски у задержанных и нашли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность в пользу боевиков так называемой ДНР.

Обоим фигурантки уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-"кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР, дабы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.