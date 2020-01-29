В Украине чтят память Героев Крут: что нужно знать об этом дне

В среду, 29 января, в Украине официально отмечается день боя под Крутами: сражения, которое произошло в 1918 году между киевскими студентами и армией большевиков.

Отмечать день памяти Героев Крут в Украине на государственном уровне начали в 2004 году. В 2006 году возле железнодорожной станции "Круты" был возведен мемориал памяти героям, а в 2012 году на Аскольдовой могиле установили памятный крест Героям Крут.

Украинский институт национальной памяти сравнил бой под Крутами с обороной Донецкого аэропорта и назвал погибших в 1918 году студентов "первыми киборгами".

Сражение под Крутами произошло после того, как в конце декабря 1917 года новое правительство большевиков, которые захватили власть в столице бывшей Российской империи, выступили против существования Украинской Народной Республики. В Харькове было создано "Украинское красное правительство", которое объявило войну УНР.

Четырехтысячная большевистская группировка двигалась на Киев, с целью захватить украинскую столицу. Сначала силы УНР на какое-то время остановили врага у железнодорожной станции "Бахмач", на Черниговщине, но после нескольких дней ожесточенных боев украинцы отступили к станции "Круты", на заранее подготовленные позиции. Именно там 29 января на них вышли отряды большевиков.

Украинские войска, которые заняли оборону под Крутами, насчитывали около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой Киевской казачьей школы и второй Киевской украинской гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства. К ним на помощь пришли также около 80 местных добровольцев, "вольных казаков".

Сам бой продолжался до позднего вечера 29 января. Украинцы отразили несколько атак, но потери были слишком крупные. Командир УНР Аверкий Гончаренко отдал приказ – отступать к эшелону, который ждал в двух километрах от станции. При отступлении один из студенческих отрядов в сумерках потерял ориентир и вернулся на станцию "Круты", уже занятую красноармейцами. Там они были взяты в плен и расстреляны.

После заключения Брест-Литовского мира и отступления большевиков тела защитников Крут были преданы земле, а позднее приказом правительства УНР 28 Героев Крут были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с восставшими рабочими завода "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.