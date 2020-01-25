В Киеве реконструировали бой за завод "Арсенал": эксклюзивные фото

В субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с большевиками за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.

Фото с места событий сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Реконструкторы были одеты в аутентичной военной форме. Во время боевых действий на улицах столицы использовали холостые патроны. Но гранаты, винтовки и пулеметы были настоящими. То есть, именно такими, какие были на вооружении войск УНР сто лет назад.

После завершения реконструкции участники и горожане от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы прошлись факельным шествием. Так почтили память Героев Крут, погибших в борьбе с большевистскими войсками под Киевом зимой 1918 года.

Солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Стрельба из пушки Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Штурм завода "Арсенал" Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пушка, бронемашина и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики за баррикадами Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики общаются на баррикадах перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики готовятся обивать штурм Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Собрание большевиков возле баррикады Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Воин УНР перезаряжает ружье Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Солдат УНР на фоне бронемашины Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Солдаты УНР общаются перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пушка "Добровольческого отряда" Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Солдаты УНР переносят снаряды Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Стрельба из пулемета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пулемет "Максим" Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Строй вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Воины УНР в строю Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пулемет на баррикаде Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевик думает о захвате власти в Киеве Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики возле костра Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пулемет на баррикадах большевиков Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Огонь Январского восстания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Солдаты вольного казачества перед боем Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Большевики защищают завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Бойцы вольного казачества штурмуют завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Баррикады большевиков Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Пушка и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Солдат УНР Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Дым Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Бронемашина с бойцами вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Медсестра осматривает раненого солдата Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Ранее "Апостроф" уже показывал фото заснеженного Киева в начале января.

А также сфотографировал предновогодний Киев, который коммунальщики украсили праздничной иллюминацией, чтобы порадовать киевлян и гостей города.