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В Киеве реконструировали бой за завод "Арсенал": эксклюзивные фото

суббота, 25 января 2020, 22:27
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Фото: Александр Гончаров\Апостроф

В субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с большевиками за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.

Фото с места событий сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Реконструкторы были одеты в аутентичной военной форме. Во время боевых действий на улицах столицы использовали холостые патроны. Но гранаты, винтовки и пулеметы были настоящими. То есть, именно такими, какие были на вооружении войск УНР сто лет назад.

После завершения реконструкции участники и горожане от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы прошлись факельным шествием. Так почтили память Героев Крут, погибших в борьбе с большевистскими войсками под Киевом зимой 1918 года.

Штурм завода "Арсенал" 1918 киев Солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Штурм завода "Арсенал" 1918 киев Стрельба из пушки Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 бронемашина Штурм завода "Арсенал" Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 битва УНР Пушка, бронемашина и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 война Большевики за баррикадами Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 бои Большевики общаются на баррикадах перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 бой Большевики готовятся обивать штурм Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 красные Собрание большевиков возле баррикады Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 УНР большевики Воин УНР перезаряжает ружье Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 УНР Солдат УНР на фоне бронемашины Апостроф / Александр Гончаров
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Восстание на заводе арсенал Киев 1918 Солдаты УНР общаются перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Пушка "Добровольческого отряда" Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Солдаты УНР переносят снаряды Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Большевики Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Стрельба из пулемета Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 пулетем Пулемет "Максим" Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Строй вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров
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восстание на заводе арсенал Киев 1918 Воины УНР в строю Апостроф / Александр Гончаров
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Киев восстание 1918 Пулемет на баррикаде Апостроф / Александр Гончаров
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Киев январское восстание 1918 реконструкция Большевик думает о захвате власти в Киеве Апостроф / Александр Гончаров
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Киев УНР 1918 восстание Арсенал Большевики возле костра Апостроф / Александр Гончаров
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Пулемет на баррикадах большевиков Киев 1918 Пулемет на баррикадах большевиков Апостроф / Александр Гончаров
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Костер УНР Киев восстание бой за Арсенал Огонь Январского восстания Апостроф / Александр Гончаров
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Киев реконструкция боя за арсенал Солдаты вольного казачества перед боем Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики защищают завод Арсенал УНР Киев Большевики защищают завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров
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Бойцы вольного казачества штурмуют завод Арсенал УНР Бойцы вольного казачества штурмуют завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров
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Киев восстание завод Арсенал УНР большевики реконструкция Баррикады большевиков Апостроф / Александр Гончаров
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Киев восстание завод Арсенал УНР большевики Пушка и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Бой за Арсенал восстание рабочих Киев УНР Солдат УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Бой за Аресенал восстание рабочих Дым Апостроф / Александр Гончаров
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Январское восстание бой за арсенал бронемашина Бронемашина с бойцами вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров
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Бой за арсенал фото реконструкция Медсестра осматривает раненого солдата Апостроф / Александр Гончаров
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Ранее "Апостроф" уже показывал фото заснеженного Киева в начале января.

А также сфотографировал предновогодний Киев, который коммунальщики украсили праздничной иллюминацией, чтобы порадовать киевлян и гостей города.

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Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
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