В Киеве реконструировали бой за завод "Арсенал": эксклюзивные фото

В субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с большевиками за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.
Фото с места событий сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Реконструкторы были одеты в аутентичной военной форме. Во время боевых действий на улицах столицы использовали холостые патроны. Но гранаты, винтовки и пулеметы были настоящими. То есть, именно такими, какие были на вооружении войск УНР сто лет назад.
После завершения реконструкции участники и горожане от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы прошлись факельным шествием. Так почтили память Героев Крут, погибших в борьбе с большевистскими войсками под Киевом зимой 1918 года.
Солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Стрельба из пушки Апостроф / Александр Гончаров
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Штурм завода "Арсенал" Апостроф / Александр Гончаров
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Пушка, бронемашина и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики за баррикадами Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики общаются на баррикадах перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики готовятся обивать штурм Апостроф / Александр Гончаров
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Собрание большевиков возле баррикады Апостроф / Александр Гончаров
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Воин УНР перезаряжает ружье Апостроф / Александр Гончаров
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Солдат УНР на фоне бронемашины Апостроф / Александр Гончаров
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Солдаты УНР общаются перед штурмом Апостроф / Александр Гончаров
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Пушка "Добровольческого отряда" Апостроф / Александр Гончаров
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Солдаты УНР переносят снаряды Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики Апостроф / Александр Гончаров
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Стрельба из пулемета Апостроф / Александр Гончаров
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Пулемет "Максим" Апостроф / Александр Гончаров
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Строй вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров
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Воины УНР в строю Апостроф / Александр Гончаров
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Пулемет на баррикаде Апостроф / Александр Гончаров
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Большевик думает о захвате власти в Киеве Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики возле костра Апостроф / Александр Гончаров
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Пулемет на баррикадах большевиков Апостроф / Александр Гончаров
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Огонь Январского восстания Апостроф / Александр Гончаров
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Солдаты вольного казачества перед боем Апостроф / Александр Гончаров
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Большевики защищают завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров
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Бойцы вольного казачества штурмуют завод Арсенал Апостроф / Александр Гончаров
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Баррикады большевиков Апостроф / Александр Гончаров
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Пушка и солдаты УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Солдат УНР Апостроф / Александр Гончаров
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Дым Апостроф / Александр Гончаров
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Бронемашина с бойцами вольного казачества Апостроф / Александр Гончаров
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Медсестра осматривает раненого солдата Апостроф / Александр Гончаров
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Ранее "Апостроф" уже показывал фото заснеженного Киева в начале января.
А также сфотографировал предновогодний Киев, который коммунальщики украсили праздничной иллюминацией, чтобы порадовать киевлян и гостей города.