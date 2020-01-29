В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

29-30 января в западных регионах Украины ожидаются снегопады, существует опасность схода лавин.

Об этом сообщают в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Снеголавинной опасности на ближайшие дни уже присвоили значительный уровень. 29-30 января снежные обвалы ожидают на высокогорье Закарпатской области, 30 января - в горах Ивано-Франковской области. В связи с этим туристов просят воздержаться от походов в горы.

Умеренная снеголавинная опасность будет наблюдаться 29 января в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, 29-30 января - в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как информировал "Апостроф" ранее, в среду, 29 января, и четверг, 30 января, в Украине из-за прохождения по территории страны атмосферного циклона ожидаются дождь, мокрый снег и ветер.