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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

среда, 29 января 2020, 14:57
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Фото: Facebook

29-30 января в западных регионах Украины ожидаются снегопады, существует опасность схода лавин.

Об этом сообщают в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Снеголавинной опасности на ближайшие дни уже присвоили значительный уровень. 29-30 января снежные обвалы ожидают на высокогорье Закарпатской области, 30 января - в горах Ивано-Франковской области. В связи с этим туристов просят воздержаться от походов в горы.

Умеренная снеголавинная опасность будет наблюдаться 29 января в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, 29-30 января - в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как информировал "Апостроф" ранее, в среду, 29 января, и четверг, 30 января, в Украине из-за прохождения по территории страны атмосферного циклона ожидаются дождь, мокрый снег и ветер.

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