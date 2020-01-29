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Ждать ли в Украине снегопадов: синоптик дала интересный прогноз

среда, 29 января 2020, 12:54
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В среду, 29 января и четверг, 30 января, в Украине из-за прохождения по территории страны атмосферного циклона ожидается дождь, мокрый снег и ветер.

Об этом рассказала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Циклон обусловит сегодня и завтра неустойчивую погоду в Украине, его атмосферные фронты пройдут по Украине, организуя дожди и мокрый снег, а также усиление ветра", - отметила она.

По словам синоптика, 30 января основная масса осадков пройдет на востоке страны, высока вероятность периодичных дождей с мокрым снегом на севере и западе. В то же время в центральных и южных областях осадков не ожидается и температура будет преимущественно "плюсовой" – от -1 до +4 градусов.

Отдельно Наталья Диденко рассказала о погоде в украинской столице.

"В Киеве дождь и мокрый снег, порывистый некомфортное ветер. В четверг, - местами мокрый снег, порывистый ветер удержится. На дорогах возможна сложная ситуация, осторожно! Температура воздуха в Киеве 30 января около нуля", - добавила эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.

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