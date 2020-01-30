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Археологи обнаружили уникальные находки, созданные людьми более 10 тысяч лет назад: фото

четверг, 30 января 2020, 03:27
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Во Франции во время раскопок на территории Восточной Галлии нашли древнейшие в данном регионе следы присутствия человека. Выяснилось, что люди здесь были около 9600 года до нашей эры.

К такому выводу пришли специалисты из Национального института превентивных археологических исследований. Также они смогли найти здесь следы поселения, существовавшего с V по XI века.

Найденные тут вещи говорят и о том, что участок заселялся не в один этап. Так, от 9600 до 8500 годов до нашей эры люди редко посещали эту местность, от 8500 до 7400 годов до нашей эры начали появляться тут чаще, а уже после 7400 года они обустроились тут и изготавливать кремневые орудия из местных материалов.

Ученые говорят, что такие находки показали, как человек быстро приспосабливался к меняющимся условиям. Здесь нашли огромное количество заготовок для кремневых орудий и "отходы", которые появились тут при производстве инструментов и оружия.

Напомним, что археологи нашли в штате Вирджиния стеклянную бытулку времен гражданской войны, которая, предположительно была изготовлена ведьмой.

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