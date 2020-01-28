В США археологи нашли "бутылку ведьмы" для защиты от демонов: фото

Археологи нашли в штате Вирджиния стеклянную бытулку времен гражданской войны, которая, предположительно была изготовлена ведьмой.

Об этом сообщает британское издание Express.

Бутылку (высота 13 сантиметров, ширина 8 сантиметров) нашли рядом с кирпичным очагом Редута №9, построенного конфедератами в 1861 году. Позже редут захватили войска Севера после битвы при Вильямсбурге в 1862-м году.

"Колдовская" бутылка с ржавыми гвоздями предположительно использовалась солдатами для защиты от злых духов. Обнаружение "ведьминой бутылки" в форте 19-го века дает представление о традиционных суевериях, которые могли сохраняться у солдата, который был далеко от семьи и родного дома и чувствовал особую угрозу захвата врагом территории, которую защищает.

Традиция изготовления таких бутылок возникла в восточной Англии в 16-17 веках позднем средневековье и была завезена в Северную Америку колониальными иммигрантами. Они служили в качестве талисмана для защиты от злых духов. Тот, кто хотел защититься, клал бутылку с гвоздями и своими ногтями, волосами или мочой под очаг или возле него. Считалось, что тепло огня пробудит содержимое бутылки и разрушит заклинание ведьмы.

Как сообщал "Апостроф", в Ираке обнаружили изображение демона, который, согласно поверьям ассирийцев, вызывал эпилепсию.